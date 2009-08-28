Важка техніка і ОМОН підтягнуті до місця бою в Махачкалі

Додаткові сили міліції і важка техніка стягнуті до місця перестрілки в одному з районів Махачкали, повідомив РІА "Новости" представник МВС Дагестану.

"До місця перестрілки - будинку 23 по вулиці Лаптієва в селищі Редукторне Махачкали, - прибули додаткові сили: підрозділи ОМОН і важка техніка у вигляді БТР. Перестрілка з бойовиками триває, то вщухаючи, то поновлюючись знов", - повідомив співрозмовник.

У п`ятницю джерело в правоохоронних органах Махачкали повідомило, що група бойовиків блокована в селищі Редукторному, іде бій. Співрозмовник додав, що "за кілька годинами в цьому ж районі невідомі обстріляли опорний пункт міліції". За його словами, ніхто не постраждав, оскільки під час обстрілу співробітників правоохоронних органів в ньому не було.