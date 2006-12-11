На виборах президента Придністров`я лідирує Смирнов

10:00, 11 грудня 2006
Світ
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Молдова закликала світ засудити вибори

На виборах президента Придністров`я лідирує нинішній глава невизнаної республіки Ігор СМИРНОВ, повідомляє радіо «Свобода».

За даними екзит-полів, за нього проголосувало понад 60% виборців.

На пост президента Придністров`я претендують чотири кандидати. Явка виборців перевищила 65%.

Молдова закликала світову спільноту засудити проведення виборів, назвавши їх "провокацією".

 

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