На виборах президента Придністров`я лідирує Смирнов

Молдова закликала світ засудити вибори

На виборах президента Придністров`я лідирує нинішній глава невизнаної республіки Ігор СМИРНОВ, повідомляє радіо «Свобода». За даними екзит-полів, за нього проголосувало понад 60% виборців. На пост президента Придністров`я претендують чотири кандидати. Явка виборців перевищила 65%. Молдова закликала світову спільноту засудити проведення виборів, назвавши їх "провокацією".

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