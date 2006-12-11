На виборах президента Придністров`я лідирує Смирнов
10:00, 11 грудня 2006Світ
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Молдова закликала світ засудити вибори
На виборах президента Придністров`я лідирує нинішній глава невизнаної республіки Ігор СМИРНОВ, повідомляє радіо «Свобода».
За даними екзит-полів, за нього проголосувало понад 60% виборців.
На пост президента Придністров`я претендують чотири кандидати. Явка виборців перевищила 65%.
Молдова закликала світову спільноту засудити проведення виборів, назвавши їх "провокацією".
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