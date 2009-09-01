Президент Польщі про визнання помилок, Катинь, неоімперіалізм і НАТО

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ закликає відмовитись від неоімперіалізму задля розвитку демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.КАЧИНСЬКИЙ сказав сьогодні, виступаючи вдруге на півострові Вестерплатте поблизу Гданська, де відбуваються заходи до 70-річчя початку Другої світової війни.

Президент Польщі на початку свого виступу назвав неправильним рішення польської влади у 1938 році зайняти частину території Чехословаччини.

«Це було не помилкою, а гріхом. Ми маємо мужність це визнати», - сказав він.

Л.КАЧИНСЬКИЙ наголосив на важливості того, щоб свої помилки також визнавали не лише країни, що програли Другу світову війну, але й країни-переможці.

Глава Польської держави сказав, що пакт Молотова-Ріббентропа обумовлював поділ сфер впливу між Німеччиною та СРСР на європейському континенті.

Л.КАЧИНСЬКИЙ зауважив, що полякам у 1930-х роках пропонували увійти в антирадянську коаліцію, але тодішня влада не погодилась на цю пропозицію.

Він також назвав розстріл польських полонених офіцерів навесні 1940 року «помстою» російських більшовиків за те, що у 1920 році поляки змогли відбити напад радянських військ, які намагались «пробитись» до Європи та насильно встановити у європейських країнах комуністичні режими.

Л.КАЧИНСЬКИЙ закликав відмовитись від імперіалізму та неоімперіалізму задля розвитку демократії та свободи слова на зразок тих, що встановлені в Європейському Союзі.

У цьому контексті він також відзначив значну роль Північноатлантичного альянсу, який сприяв становленню безпеки на європейському континенті.

Сьогодні, 1 вересня, глави польського та російського урядів Дональд ТУСК та Володимир ПУТІН домовились, що Польща та Росія відкриють одна одній доступ до архівів, що сприятиме встановленню правди про певні суперечливі події спільної історії та дозволить створити надійний фундамент для розвитку двосторонніх відносин.

Наприкінці минулого тижня в російських ЗМІ з’являлись публікації, в яких журналісти та історики звинувачували Польщу в тому, що вона першою почала співпрацювати з гітлерівською Німеччиною і намагалась домовитись з нею спільно напасти на Радянський Союз.

Наприкінці серпня Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила матеріали, які нібито свідчать про те, що польське керівництво, яке перебувало при владі напередодні Другої світової війни, планувало розчленування і знищення Радянського Союзу, і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні та в Середній Азії.

Також СЗР РФ заявила, що віце-прем’єр польського уряду, глава МЗС Другої Речі Посполитої Юзеф Бек був агентом німецьких спецслужб, а прем’єр у вигнанні Станіслав Миколайчик – британським агентом.