У Польщі оцінили виступ Путіна: одна велика історична маніпуляція

Глава російського уряду Володимир ПУТІН під час виступу на заходах, присвячених 70-м роковинам початку Другої світової війни, що відбулись 1 вересня в Польщі, маніпулював історичними фактами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник Інституту національної пам’яті Польщі (IPN) Януш КУРТИКА в ефірі радіостанції RMF FM.

«Це одна велика історична маніпуляція, яка має аргументувати позицію росіян в історії», - сказав він.

Я.КУРТИКА зауважив, що В.ПУТІН під час візиту до Польщі не сказав нічого несподіваного.

Він назвав невеликим кроком уперед оцінку В.ПУТІНИМ пакту Молотова-Ріббентропа, зауваживши, що це ще не «історичне бачення, а бачення, як в цілях пропаганди можна використати історію».

На думку керівника ІPN, росіяни намагаються сконцентрувати увагу на тому, що вони перемогли у Другій світовій війни, замовчуючи співробітництво СРСР з нацистською Німеччиною у 1939-1941 роках.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН у своїх виступах в Польщі 1 вересня заявив, що не пакт Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 року між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною призвів до Другої світової війни, а поступки західних держав Адольфу Гітлеру.

В.ПУТІН наголошував, що європейські держави раніше за СРСР підписали договори з А.Гітлером про ненапад та допустили приєднання до Німеччини Австрії та насильне розділення території Чехословаччини. В.ПУТІН закликав лідерів європейських держав засудити досягнуті у 30-х роках XX століття домовленості з нацистською Німеччиною.

В.ПУТІН не згадав про введення радянських військ до Польщі 17 вересня 1939 року та справу про розстріл органами НКВС у Катині близько 15 тисяч польських офіцерів.

Водночас він звинуватив поляків у співробітництві з німцями та участі в розподілі території Чехословаччини.