Через вихід Грузії з СНД нічого "надзвичайного" не станеться

Посол України в Грузії Василь ЦИБЕНКО вважає, що у зв’язку з виходом Грузії зі складу Співдружності Незалежних Держав нічого “надзвичайного” не станеться.

Про це посол сказав в інтерв’ю УНІАН.

“Думаю, чогось надзвичайного з того, що Грузія вийшла з СНД, не станеться. Адже її членство, коли вона вступала до СНД, пов’язувалося передусім із врегулюванням наявних на той час конфліктів”, - сказав В.ЦИБЕНКО.

При цьому він висловив жаль з приводу того, що ситуація лише ускладнилася.

“Можна сказати, що СНД з цією важливою місією поки що не впоралась»,- додав він.

В.ЦИБЕНКО також вважає, що це “є ще один виклик, який вкотре засвідчив досить низьку ефективність діяльності Співдружності”.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня цього року Грузія офіційно вийшла з СНД.

(Повний текст інтерв`ю)