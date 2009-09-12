Смертник підірвав патруль міліції в Грозному

За уточненими даними, троє міліціонерів госпіталізовані з тяжкими пораненнями в результаті вибуху в Ленінському районі Грозного в суботу вранці за сто метрів від стадіону імені Білімханова, повідомив РІА “Новости” представник республіканського МВС.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху загинули троє міліціонерів.

"О восьмій ранку на вулиці Миру в центрі Грозного пролунав вибух", - сказав співрозмовник, уточнивши, що вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.

Як повідомив РІА “Новости” офіційний представник Слідчого комітету прокуратури Росії, терорист-смертник спробував підірвати піший патруль.

"Поранено трьох співробітників управління позавідомчої охорони Грозненського (сільського) району, які патрулювали на вулиці Миру. Терорист-смертник підійшов до патруля і здійснив вибух. Підривником виявився чоловік, а не жінка, як повідомляли деякі ЗМІ", - уточнив представник СКП.

Напередодні, в п’ятницю ввечері терорист-смертник на замінованому автомобілі атакував пост ДПС у Назрані (Інгушетія), було поранено двох міліціонерів і трьох місцевих жителів, один з яких пізніше помер у лікарні.