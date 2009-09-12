Експерти: на тлі російської загрози з'явиться "унікальний політик"

Російська Федерація стала домінуючою геополітичною загрозою для України, але можливість військового втручання РФ у внутрішні справи нашої країни маловірогідна.

Про це у статті для тижневика «Дзеркало тижня» зазначили колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН і директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК.

«Чинник російської загрози став для України домінуючим. Не слід дивуватися, що імперські апетити Москви зростають у міру ослаблення здатності Києва управляти державою», - наголошують В.ГОРБУЛІН і В.БАДРАК.

Вони припускають, що останні зміни геополітичної ситуації сприяють стимуляції імперських настроїв у РФ.

«Якщо після невдалого «тузлинського тестування» господарі Кремля надовго вгамували свої амбіції, то успішний зрив 2008 року планів українського походу в НАТО вкупі з воєнною перемогою у Грузії створили передумови для подальшого наступу на Україну», - вважають експерти.

На їхню думку, російські дипломати добилися значних успіхів в ослабленні геополітичних гарантій Україні з боку світової спільноти.

«На даний момент Москва домоглася офіційно підтвердженої відмови Брюсселя «надавати Україні військову допомогу та допомогу в забезпеченні безпеки», «упевненого» мовчання Німеччини і Франції при втручанні у справи України. Як зазначалося, на черзі відступництво Сполучених Штатів, про що свідчить зміна позицій навіть в експертній спільноті», - впевнені В.ГОРБУЛІН і В.БАДРАК.

При цьому вони констатують, що пряме використання військової сили є маловірогідним, оскільки це не вигідно Росії.

«Зміна зовнішньополітичного курсу в бік РФ зі сформованими васальними настроями нових українських лідерів є для Росії значно вигіднішим результатом, ніж фізичне розчленування Української держави», - підкреслюють експерти.

Вони також припускають, що загроза силових дій зростатиме з наближенням дати виведення Чорноморського флоту РФ з території України: «Для держави рівень загрози провокацій із наступним застосуванням військових формувань послідовно зростатиме з наближенням 2017 року із критичною точкою в період наступних президентських виборів».

На їхню думку, існує вірогідність, що нагнітання напруженості між країнами є свідомою маніпуляцією з боку РФ для підтримки проросійського претендента на виборах в Україні.

«Не можна виключати суто політичної підкладки нагнітання обстановки та свідомого доведення її до точки кипіння - можливості початку воєнного конфлікту в будь-який момент, - зазначають експерти. - На тлі цього, коли нервове напруження сягає межі, раптом з’являється унікальний політик, який несподівано знаходить спільну мову з російськими лідерами і, в результаті, запобігає війні».