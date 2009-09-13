Польща виділяє Грузії 5,5 млн. євро

Польща направляє 5,5 мільйона євро як допомогу на розвиток Грузії до 2010 року, повідомив журналістам директор департаменту розвитку співпраці МЗС Польщі Марек Зюлковський під час конференції "Польська допомога для Грузії".

За його словами, виділені кошти для Грузії будуть спрямовані на відновлення країни після серпневого конфлікту. Зокрема, будуть відновлені важливі стратегічні елементи інфраструктури.

Крім того, фінансова допомога піде на розвиток грузинських регіонів, а також на зміцнення демократичних процесів в країні: загалом близько 30 різних проектів.

Зюлковський зазначив, що Грузія була, є і буде пріоритетною для Польщі державою, якій надаватиметься допомога.

РІА "Новости"