Росія зацікавлена в перемозі США та НАТО в Афганістані

Росія вкрай зацікавлена в тому, щоб місія США і НАТО закінчилася перемогою, і щоб це відбулося якнайшвидше. Таку думку висловив посол Російської Федерації в Афганістані Замір Кобулов на зустрічі з генералом Стенлі МакКрісталом - командувачем військами США і НАТО в Афганістані, передає Associated Press.

Під час зустрічі російський дипломат заявив, що американці повторюють помилку СРСР, який втягнувся в довготривалу і повномасштабну війну в Афганістані, тоді як у 1979 р. правильнішим було б встановити уряд, дружній щодо СРСР, і піти. "Чим більше військ ви сюди вводите, тим більше проблем ви маєте. У 2002 р. в Афганістані було 5 тис. американських солдатів, і "Талібан" контролював лише малу частину території. Тепер тут 100 тис. військових НАТО, і таліби вже воюють у раніше мирних провінціях Кундуз і Баглан. Введіть 200 тис. солдатів - таліби будуть взагалі скрізь", - сказав посол.

На думку З.Кобулова, який працював в Афганістані ще в 80-х роках, радянська армія успішніше, ніж американці, забезпечувала контроль над населеними пунктами і транспортними магістралями. Окрім цього, СРСР активно допомагав Афганістанові будівництвом промислових об`єктів, інфраструктури, розбудовою соціальної сфери, натомість як США і їх союзники практично нічого не роблять у цьому напрямку.

Водночас російський посол запевнив американського генерала, що Росія вкрай зацікавлена в тому, щоб місія США і НАТО завершилася перемогою, і щоб це відбулося якнайшвидше. "Якщо альянс не зможе встановити мир і стабільність в Афганістані і просто піде, то це може вдарити по наших союзниках в Центральній Азії", - заявив він.

Нині, нагадує РосБізнесКонсалтинг, в Афганістані служать близько 56 тис. американських солдатів і близько 35 тис. військовослужбовців їх союзників. Президент США Б.Обама, враховуючи активізацію бойовиків і президентські вибори в Афганістані (відбулися 20 серпня ц.р.), ухвалив направити на боротьбу з талібами додатково 21 тис. солдатів, при цьому вже до кінця ц.р. американський контингент у цій країні буде доведений до 68 тис. осіб.

СРСР воював в Афганістані з 1979 по 1989, кількість радянських військ у цій країні досягала 140 тис. осіб.