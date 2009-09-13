Угорщина першою з Центральної Європи зможе перейти на євро

Угорщина першою з "трійки" країн Центральної Європи (Польща, Чехія, Угорщина) зможе перейти на євро, зазначається в поширеному економічним виданням "Напі Газдашаг" аналітичному дослідженні банківської групи JP Morgan.

Водночас аналітики JP Morgan наголошують, що економічна рецесія в країнах Центральної Європи, а також посилений "девальваційний натиск" на національні валюти Польщі, Чехії і Угорщини серйозно уповільнюють темпи приєднання трьох країн до "зони євро".

Згідно з прогнозами JP Morgan, Варшава і Прага можуть замінити свою національну валюту на євро в 2014-2016 роках. Будапешт має можливість зробити цей крок на рік раніше. Це пов`язано перш за все з тим, що Угорщина суворо тримається в рамках обмеженого приписом ЄС і МВФ дефіциту держбюджету: 3% ВВП.

РІА "Новости"