Бін Ладен вважає Обаму слабкою людиною

Лідер "Аль-Каєди" Осама бін Ладен у своєму останньому аудіозверненні заявив, що для США співпраця з Ізраїлем є небезпечною. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Причина нашої суперечки з вами - ваша підтримка вашого союзника Ізраїлю, який окупував наші землі в Палестині", - сказав глава терористичної організації.

Також бін Ладен закликав американців закінчити бойові дії в Афганістані. "Якщо ви вибираєте безпеку і припинення воєн, як показують опитування громадської думки, ми готові відгукнутися", - заявив лідер "Аль-Каєди".

При цьому бін Ладен сказав, що вважає президента США Барака Обаму слабкою людиною, нездатною припинити війну. Лідер терористів заявив, що адміністрація Обами продовжує курс його попередника Джорджа Буша.

Аудіозвернення бін Ладена було передане в ефірі телеканалу As-Sahab, контрольованого "Аль-Каєдою". Запис транслювався на тлі фотографії лідера терористичної організації. У останньому перед цим зверненні до американців, озвученому в червні, бін Ладен говорив, що Барак Обама марно намагається налагодити відносини з ісламським світом.

Лента.ру