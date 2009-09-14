Саркозі висунув ультиматум учасникам саміту G20

Президент Франції Ніколя Саркозі має намір залишити саміт "великої двадцятки" в Піттсбурзі, якщо партнерам не вдасться домовитися про скорочення бонусів топ-менеджерам і прозорість механізмів фінансового регулювання, заявив у понеділок в ефірі радіостанції RTL генеральний секретар Єлісейського палацу Клод Геан. Саміт "двадцятки" пройде в американському Піттсбурзі 24-25 вересня.

За декілька днів до проведення попереднього саміту G20 в березні, Саркозі пригрозив, що не підпише підсумкове комюніке і залишить зустріч, якщо партнерам не вдасться домовитися про жорсткий контроль фінансового ринку, нагадує РІА "Новости". "Йому вдалося просунути свою пропозицію покінчити з податковим раєм. Він украй рішуче налаштований зробити так, щоб вирішення інших проблем також грунтовно просунулося", - заявив голова адміністрації президента. За його словами, Саркозі турбує "відсутність регламентації надмірних винагород, які збільшують ризики і чинники кризи". Саркозі також виступає за створення таких "норм регулювання міжнародних розрахункових відносин, які не вели б до кризи". Крім того, Франція наполягає, що взаємодія регулюючих органів різних країн повинна бути прозорою.