Абхазька православна церква заявляє про відділення від Грузинської

Абхазька православна церква заявляє про своє офіційне відділення від грузинської церкви, повідомив РІА “Новости” в.о. керівника Сухумо-Абхазької єпархії ієрей Віссаріон (Апліаа) увечері у вівторок.

"Сьогодні абхазька церква офіційно відокремилася від грузинської церкви, відновивши тим самим історичну справедливість. Після закінчення грузино-абхазської війни ми (православні священики Абхазії) неодноразово заявляли про себе і зверталися до всіх вищих православних інстанцій, але всі вони мовчали, оскільки не хотіли псувати відносини з грузинською єпархією", - сказав він.

За словами ієрея, раніше у вівторок в кафедральному соборі Сухумі відбулися збори всіх церковних служителів єпархії, на яких було ухвалено це рішення.

"Оскільки Сухумо-Абхазька єпархія була підпорядкована з 1943 року грузинському католікосату, а територія Абхазії була примусово залучена до Грузинської церкви, сьогодні ми можемо заявити про свою самостійність", - сказав він.

Ієрей Віссаріон повідомив, що буде відновлена Абхазька помісна церква з двома єпархіями - Піцундською і Сухумською. У Піцунді раніше був головний кафедральний собор.

"Ми маємо намір також звернутися до Московського патріархату, до голови Російської православної церкви по допомогу", - сказав Віссаріон.

Раніше голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату архієпископ Волоколамський Іларіон повідомив, що Російська православна церква обговорює з Грузинською церквою територіальне питання Абхазії і Південної Осетії. За його словами, РПЦ визнає канонічну територію Грузинської церкви, включно з цими двома республіками. Архієпископ Іларіон заявив, що, на думку РПЦ, зміни політичних кордонів не означають зміну церковних канонічних кордонів.