Американські ракети все одно будуть у Польщі

Вашингтон зробив нову пропозицію Варшаві - у Польщі з`являться оснащені боєголовками ракети Patriot, заявив у четвер увечері міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський.

За його словами, США запропонували, щоб елементи нової американської оборонної системи з`явилися на території Польщі.

"Новим елементом тут є те, що американська сторона запевнила нас, що ракети Patriot будуть боєздатні і оснащені системами зв`язку і управління, які роблять можливим включення цієї системи до структури польської протиповітряної і протиракетної оборони, тобто те, чого ми давно хотіли досягти", - пояснив керівник польського зовнішньополітичного відомства.

Сикорський сказав, що Вашингтон має намір реалізовувати політичну декларацію про співпрацю між США і Польщею, незважаючи на зміну концепції щодо ПРО.

Глава МЗС Польщі повідомив також, що саме вирушає до президента Лєха Качиньського, щоб поінформувати голову держави про ситуацію навколо ПРО.

Таким чином, американські ракети Patriot будуть розміщені в Польщі незалежно від зміни планів США замість розміщення ракет-перехоплювачів на польській території розміщувати їх на кораблях біля берегів Північної і Південної Європи, підсумовує РІА "Новости".