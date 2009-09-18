Китай покаже 52 зразки нової військової техніки

На параді на честь 60-річчя утворення Китайської Народної Республіки армія продемонструє 52 нових зразка озброєння і військової техніки, розроблені на основі вітчизняних технологій, включно до літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Про це, як повідомляє Сіньхуа, заявив генеральний директор параду генерал-лейтенант Фан Фенхуей (Fang Fenghui).

Серед інших, за словами китайського генерала, будуть показані сучасні радіолокаційні системи, безпілотні літальні апарати, супутникова комунікаційна апаратура, що є в розпорядженні Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Фенхуей, як наголошує агентство, не повідомив конкретних назв нових зразків озброєння, але констатував, що всі вони мають позначку "Зроблено в Китаї".

Генерал, який також є командувачем Пекінським військовим округом, повідомив, що нова зброя китайської армії втілює її трансформацію. Раніше основною силою НВАК був людський чинник, сьогодні ж головне місце починають займати технології, що дозволяє китайським військовим брати участь в сучасних бойових діях.

"Системи озброєння, які будуть продемонстровані на параді, підтверджують, що НВАК може брати участь в найрізноманітніших військових операціях", - наголосив співрозмовник Сіньхуа.

Згідно з планами параду, 1 жовтня на вулицях Пекіна та в небі над містом можна буде побачити 56 полків китайської армії, які символізуватимуть 56 етнічних груп, які "крокують дорогою соціалізму з китайськими особливостями і солідарністю". 14 полків пройдуть пішки проспектом Чан`ань, ще 30 проїдуть колісною технікою, а 12 авіаційних частин пролетять у небі над містом. При цьому, на відміну від параду, який проводився 10 років тому, на ньому буде менше людей і техніки, але більше високотехнологічного озброєння і спецпідрозділів.

6 вересня, нагадує Лента.ру, в Китаї вже пройшла генеральна репетиція параду, фотографії якої потрапили до військових експертів. На основі аналізу цих знімків фахівці зробили висновки, що останнім часом Пекіну справді вдалося розробити ряд нових образів озброєння і військової техніки, а деякі з них удосконалити.

Зокрема, не виключено, що на тренуванні була показана нова модифікація мобільних установок міжконтинентальних балістичних ракет Dong Feng -31A, оснащена трьома головними частинами, що розділяються, з боєголовками індивідуального наведення, крилата ракета Dong Hai 10 на основі російської Х-55, нові безпілотні літальні апарати, бойові машини піхоти, 155-міліметрові самохідні гаубиці та основні бойові танки Type-99G.