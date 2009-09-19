Туреччина планує купити елементи ПРО на 1 млрд дол.

Туреччина планує витратити на систему протиракетної оборони (ПРО) дальнього радіусу дії близько 1 млрд дол., передає Associated Press з посиланням на представників Міністерства оборони країни. Для участі в тендері на майбутню систему ПРО запрошені російські, американські та китайські компанії.

Як зазначають турецькі військові, система захисту від ударів з повітря складатиметься з мобільних бойових одиниць, які командування збройних сил зможе використати в будь-якій точці країни.

Компанії, запрошені на тендер, повинні будуть подати свої проекти 13 жовтня 2009 р.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Ахмета Давітоглу, метою створення нової ПРО є зміцнення обороноздатності держави, і воно ніяк не пов`язане з необхідністю захисту повітряного простору від можливих агресивних дій Ірану.

Більшість видів зброї, які сьогодні має Туреччина, були куплені урядом цієї країни у США, додає РосБізнесКонсалтинг. Анкара має систему захисту від ракет близького радіусу дії, проте перед початком війни в Іраку 2003 р. турецьке керівництво мусило тимчасово позичити в НАТО американські ракети протиповітряної оборони Patriot.