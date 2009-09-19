У Німеччині введено посилені заходи безпеки

У Німеччині посилено заходи безпеки через терористичну загрозу, повідомляє “Німецька хвиля”.

За повідомленням, поліцейські у бронежилетах та з автоматами від п`ятниці патрулюють аеропорти і деякі вокзали у Німеччині. Таких заходів вжито після появи нового відео з погрозами від Аль-Каїди. У відеозверненні, оприлюдненому у п`ятницю, ФРН погрожують терористичними атаками, якщо після виборів до Бундестагу не буде вирішено вивести німецькі війська з Афганістану.

За попередніми даними, текст звернення виголошує боннський ісламіст Беккай ГАРРАХ. Він закликає німців обрати ті партії, які виступають за виведення солдатів з Афганістану (як відомо, парламентські вибори в Німеччині відбудуться 27 вересня). Інакше, проголосувавши за продовження місії Бундесверу в цій країні, «німецький народ сам винесе собі вирок». У зверненні терористів наголошують, що після виходу останнього німецького солдата з Афганістану, останній моджахед залишить Німеччину.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтвердило, що Аль-Каїда поширила у п`ятницю в інтернеті нові погрози. Як зазначають на інтернет-сторінці відомства, погрози Аль-Каїди та інших ісламістських організацій від початку року посилилися та набули нової якості. Вони спрямовуються безпосередньо проти Німеччини. Водночас вибори до Бундестагу дають екстремістам особливу нагоду для пропаганди своїх цілей.

Експерти сказали “Німецькій хвилі”, що це якісно новий рівень погроз, адже у відеоролику вперше названо конкретний проміжок часу – 2 тижні після виборів. На думку експерта з питань дослідження тероризму Гвідо ШТАЙНБЕРГА з фонду «Наука і політика», такими конкретними заявами Аль-Каїда ставить під удар свою репутацію.

«Якщо після цього не буде атаки, тоді такі звернення терористів взагалі не сприйматимуться серйозно»,- пояснює експерт. Ще одним нюансом, що відрізняє цей ролик від усіх інших, є пряме прохання до німецьких мусульман упродовж двох тижнів після виборів триматися подалі від усього, що не є життєво необхідним, а також тримати близько біля себе своїх дітей.