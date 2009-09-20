У Росії кількість жертв ксенофобії цього року перевищила 50 людей

Правозахисники висловлюють стурбованість нападами, що тривають в Росії, на людей на грунті ксенофобії та національної нетерпимості, передає NEWSru..

"Всього за період з січня до середини вересня здійснено 169 нападів, підсумком яких стали 53 загиблих і не менш як 218 постраждалих", - повідомив директор Московського бюро з прав людини Олександр БРОД, посилаючись на дані моніторингу.

Він повідомив, що від рук радикальних націоналістів за аналогічний період 2008 року загинули не менш як 92 чоловік, постраждали близько 300, у 2007 році загинули не менш як 40 чоловік і близько 230 дістали поранення.

За словами О.БРОДА, Московський регіон, Санкт-Петербург і Ленінградська область, Нижній Новгород і Ставрополь лідирують цього року за кількістю нападів на грунті національної неприязні.

О.БРОД сказав, що жертвами расистських нападів цього року в Росії найчастіше стають узбеки (13 загиблих, 9 постраждалих), росіяни (5 загиблих, 9 постраждалих), киргизи (4 загиблих, 10 постраждалих), таджики (5 загиблих, 13 постраждалих), вірмени (2 загиблих, 9 постраждалих), дагестанці (2 загиблих, 4 постраждалих), в`єтнамці (3 загиблих) і азербайджанці (2 загиблих, 12 постраждалих).

Правозахисники вважають, що за більшістю нападів на грунті ксенофобії стоять скінхеди і активісти різних радикально-націоналістичних організацій. Найчастіше вони нападають на вихідців з Кавказу і Центральної Азії, представників сексуальних меншин і молодіжної субкультури.