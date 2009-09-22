Клінтон: США роблять усе, щоб не допустити визнання Абхазії та ПО

Держсекретар США Хіларі КЛІНТОН від імені Сполучених Штатів пообіцяла Президенту Грузії Михайлу СААКАШВІЛІ докласти всіх зусиль для того, щоб інші країни продовжували не визнавати незалежності Південної Осетії і Абхазії.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам заступник держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп ГОРДОН за підсумками двосторонньої зустрічі Х.КЛІНТОН і М.СААКАШВІЛІ, що пройшла вчора в Нью-Йорку .

"Держсекретар дала ясно зрозуміти, що США не визнають і не мають наміру визнавати Південну Осетію і Абхазію, і ясно дала зрозуміти грузинам, що ми продовжимо працювати з іншими членами нашого міжнародного співтовариства, щоб інші країни також не визнали їх. Як ви знаєте, на сьогодні, крім Росії, незалежність цих регіонів визнали тільки Нікарагуа і Венесуела", - сказав Ф.ГОРДОН.

Х.КЛІНТОН під час зустрічі також висловила сподівання, що Південна Осетія і Абхазія сприйматимуться всім світом як невіддільні частини Грузії.

На думку заступника глави американського зовнішньополітичного відомства, США досягли чималих успіхів у тому, аби світ не визнав незалежності Південної Осетії і Абхазії. "Незважаючи на тиск Росії, котра намагається добитися в світі визнання республік, як я сказав, 99% міжнародної спільноти їх не визнали. І ми працюємо з нашими грузинськими друзями над тим, щоб цього не допустити", - заявив Ф.ГОРДОН.

За словами заступника держсекретаря, Х.КЛІНТОН у розмові з грузинським Президентом підкреслила необхідність демократизації Грузії, а також вкотре повторила, що США чекають від Росії дотримання умов перемир`я, укладеного в серпні 2008 року, і повернення військ на передуючі конфлікту позиції. "