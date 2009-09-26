У Нью-Йорку відбулося засідання Україна – Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Делегацію України очолив тимчасово виконуючий обов’язки міністра Володимир ХАНДОГІЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, засідання відбулося в рамках 64-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Делегацію міністерської Трійки ЄС очолив міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ.

У ході засідання сторони обговорили стан підготовки до проведення ХІІІ саміту Україна – ЄС, що має відбутися 4 грудня у Києві, поточний стан та перспективи переговорного процесу між Україною та ЄС щодо укладення угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Сторони висловили готовність до спільного виконання порядку денного асоціації – двостороннього документа, який замінив План дій Україна-ЄС і дозволить розпочати реалізацію вже погоджених положень угоди про асоціацію ще до завершення переговорів та набуття нею чинності.

Також відбувся обмін думками щодо шляхів подальшого практичного наповнення зовнішньополітичної ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

Сторони обговорили питання візово-міграційного характеру, в т. ч. імплементацію угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, а також перспективи діалогу між Україною та ЄС про запровадження безвізового режиму.

Серед тем порядку денного засідання були також перспективи подальшої інтеграції України до енергетичного простору ЄС, зокрема, приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство та виконання домовленостей, досягнутих під час міжнародної конференції з модернізації української ГТС 23 березня 2009 року.