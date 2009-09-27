В Іраку знайшли вбивцю спортсменів національної збірної з тхеквондо

9-й регіональний батальйон командос багатонаціональних сил в Іраку виявив і заарештував підозрюваного в причетності до викрадання і вбивства 15 членів національної збірної з тхеквондо. Про це в неділю, 27 вересня, повідомляється на сайті багатонаціональних сил. Ім`я заарештованого не наводиться.

Арешт був здійснений 24 вересня в районі міста Халідія згідно з ордером, виписаним судом міста Карма.

15 спортсменів були викрадені в 2006 році дорогою з Аммана, де вони проводили тренування. Конвой був зупинений озброєними людьми між містами Ер-Рамаді і Фаллуджа. Пізніше викрадачі спортсменів зажадали заплатити за їх звільнення викуп у розмірі 100 тисяч доларів США.

2007 року неподалік Ер-Рамади були знайдені рештки 13 з 15 членів національної збірної.

Лента.ру