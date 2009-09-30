На островах Самоа цунамі змило декілька сіл: є жертви

Не менше 40 осіб стали жертвами цунамі на островах Самоа в Тихому Океані.

За повідомленнями, цілі села виявилися змиті величезними хвилями, викликаними сильним землетрусом.

Число жертв стихії може зрости.

Президент США Барак ОБАМА оголосив Американське Самоа зоною стихійного лиха. Уряд США надасть потерпілим допомогу.

Цунамі загрожує Новій Зеландії, а також ряду невеликих островів. З попередженням про можливий цунамі виступило і Метеорологічне агентство Японії, передає радіо «Свобода».