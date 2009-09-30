Комісія ЄС звинуватила у серпневій війні 2008-го й Росію, й Грузію

Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року стверджує, що війну почала Грузія після провокацій з боку РФ.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на поінформоване джерело.

“Відповідальність поділена між двома сторонами”, - сказав співрозмовник агентства.

Джерело підтвердило, що, за даними доповіді комісії, напередодні війни Росія намагалася загострити конфлікт в регіоні.

“Доповідь містить дуже чіткі і визначені відповіді на запитання щодо того, що сталося. Жодне запитання не залишилося без відповіді”, - зазначив співрозмовник AFP.

Він також повідомив, що обидві сторони співпрацювали з комісією, однак при цьому, за його словами, було багато суперечливих відповідей на запитання комісії.

Як повідомляв УНІАН, робота Комісії ЄС була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.