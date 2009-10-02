Міністр оборони Молдови: питання про вступ до НАТО політизоване

Молдова не планує вступати до Північноатлантичного альянсу, заявив журналістам у Кишиневі міністр оборони країни Віталій Марінуце. Він наголосив, що питання про приєднання до НАТО наразі не ставиться, а спекуляції на цю тему політизовані.

Водночас, глава Міноборони назвав співпрацю з альянсом для Молдови благотворною і взаємовигідною для забезпечення національної безпеки. За його словами, НАТО стає структурою співпраці для досягнення колективної безпеки.

Міністр нагадав, що Молдова співпрацює з НАТО в рамках Індивідуального плану дій партнерства, який схвалений ще колишнім урядом і передбачає перебудову сектора оборони і безпеки країни шляхом підвищення рівня навчання особового складу і здатності брати участь у миротворчих місіях. Глава Міноборони зазначив, що молдавські військові братимуть участь у міжнародних операціях з підтримки миру під егідою ООН, ОБСЄ і інших організацій в рамках чинного законодавства.

В ході зустрічі напередодні з молдавським прем`єром Володимиром Філатом у Брюсселі, заступник генерального секретаря НАТО Клаудіо Бізоньєро наголосив, що Північноатлантичний альянс підтримує нейтралітет Молдови і виступає за виведення з території республіки російських військ і озброєнь. У свою чергу, Володимир Філат сказав, що Молдова виступає за поглиблення відносин з НАТО для реформування установ, відповідальних за забезпечення національної безпеки.

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