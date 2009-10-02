Лауреатом Шнобелівської премії став голова Нацбанку Зімбабве

Шнобелівську – антинобелівську премію у галузі математики отримав глава Національного банку Зімбабве Гідеон Гоно, який дає можливість населенню своєї країни щодня практикуватися в цій області знань, ввівши в обіг банкноти вартістю від одного цента до 100 трильйонів зімбабвійських доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Рейтер.

Лауреатами у галузі медицини і охорони здоров`я стали американські інженери, за розробку бюстгальтера, який в лічені секунди перетворюється на два протигази, - один для самої його власниці, інший - для перехожого, друга або будь-кого ще.

У числі інших авторів курйозних наукових досягнень, відмічених організаторами премії, опинилися, зокрема, фермери, які довели, що корова даватиме більше молока, якщо у неї є ім`я, учений, якому вдалося з`ясувати, чому вагітні жінки не перевертаються, а також мексиканські "умільці", які отримують діаманти з текіли.

19-те вручення щорічної Шнобелівської (Антинобелівської) премії за наукові досягнення, "які спочатку викликають сміх, а потім примушують задуматися", пройшло в Гарвардському університеті в США. Шнобелівська премія вручається по аналогії з своїм "серйознішим побратимом" - Нобелівською премією.