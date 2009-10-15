У тюрмах Росії відбувають покарання близько 6 тис. громадян України

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав федеральний закон «Про ратифікацію Конвенції про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання», підписану в Москві 6 березня 1998 року державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, за винятком Туркменістану й України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, конвенція покликана сприяти поверненню осіб, що відбувають покарання, до нормального життя в суспільстві шляхом надання громадянам (особам без громадянства) однієї держави-учасниці Конвенції, позбавленим волі за скоєння злочину на території іншої держави-учасниці Конвенції, можливості відбувати покарання в державі свого громадянства або постійного місця проживання (для осіб без громадянства).

Доцільність участі Російської Федерації в Конвенції обумовлена тим, що в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації відбувають покарання близько 19 тис. громадян держав-учасниць Конвенції.

Конвенцією регламентується механізм передачі засуджених до позбавлення волі, визначаються необхідні умови, при дотриманні яких здійснюється передача засудженого, й обставини, що виключають передачу.

Прохання про передачу засудженого для відбування покарання може виходити як від держави виголошення вироку, так і від держави виконання вироку. Крім того, з клопотанням про передачу засудженого має право звертатися до компетентного органу договірної сторони сам засуджений, його близькі родичі, законний представник і адвокат.

Витрати з реалізації Конвенції проводитимуться за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених у федеральному бюджеті на забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про ратифікацію Конвенції про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання» було прийнято Державною думою РФ 25 вересня 2009 року й схвалено Радою Федерації 7 жовтня 2009 року.

За інформацією експертів, у тюрмах на території Росії відбувають покарання близько 6 тис. громадян України.