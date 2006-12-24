США пропонують Туркменістану розпочати нову еру в відносинах

США сьогодні висловили прагнення розпочати нову еру в відносинах з Туркменістаном після смерті туркменського Президента Сапармурата Ніязова.

Як передає Газета.ru, заступник держсекретаря США Річард БАУЧЕР, який брав участь у похоронах Туркменбаші, повідомив, що сьогодні він зустрічався з виконуючим обов`язки Президента країни Курбангули БЕРДИМУХАММЕДОВИМ.

«Я приїхав із США, з Вашингтона, з метою висловити наші співчуття народу Туркменістану і висловити нашу надію на новий етап у наших взаєминах», - сказав Р.БАУЧЕР журналістам.

США неодноразово критикували С.Ніязова за порушення прав людини під час його 21-річного правління.