Баррозу хоче розділити портфелі юстиції та внутрішніх справ

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ у новому складі Єврокомісії хоче розділити портфелі юстиції та внутрішніх справ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив сьогодні журналістам на спільному брифінгу з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.

“У багатьох країнах ми маємо одного міністра, що займається питаннями юстиції, й іншого, що займається питаннями внутрішніх справ”, - сказав президент Єврокомісії, зазначивши, що планує також розділити ці два портфелі в новому складі комісії.

При цьому, за словами Ж.БАРРОЗУ, один комісар займатиметься питаннями внутрішніх справ, а другий – питаннями юстиції та дотриманням фундаментальних прав.

Як повідомляв УНІАН, у нинішньому складі Єврокомісії, який має мандат до 31 жовтня, питаннями юстиції та внутрішніх справ опікується один і той самий комісар у статусі віце-президента Єврокомісії. Протягом останнього року віце-президентом, відповідальним за ці питання, є представник Франції Жак БАРРО.

Ж.БАРРОЗУ обраний президентом Єврокомісії на наступний п’ятирічний термін.