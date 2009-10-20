Орбакайте і Байсаров нарешті поділили сина

Відома російська співачка Кристина ОРБАКАЙТЕ і її колишній чоловік Руслан БАЙСАРОВ, які судилися через свого сина Дені, уклали мирову угоду, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У зв`язку з цим Верховний суд Чечні скасував рішення Грозненського суду про те, що хлопчик залишиться з батьком.

Тепер 11-річний Дені сам визначить, з ким із батьків йому жити. При цьому під час відсутності К.ОРБАКАЙТЕ Дені житиме з батьком, а під час його відсутності - з матір`ю.

Як передає Лента.ру, самих К.ОРБАКАЙТЕ і Р.БАЙСАРОВА у залі засідання не було, замість них виступали адвокати. Засідання проходило в закритому режимі.

Конфлікт навколо Дені БАЙСАРОВА виник після того, як його батько, бізнесмен Р.БАЙСАРОВ запідозрив співачку в намірі відвезти хлопчика до США. Р.БАЙСАРОВ подав позов до Грозненського суду, який у вересні ухвалив рішення залишити Дені з батьком.

К.ОРБАКАЙТЕ подала касаційну скаргу до Верховного суду Чечні і позов до Тверського суду Москви. Попередні слухання у Москві були відкладені на 27 жовтня.