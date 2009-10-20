У загибелі динозаврів винний не космічний катаклізм, а отруєння?

Учені встановили, що масові вимирання видів протягом земної історії (приміром, загибель динозаврів 65 мільйонів років тому) були зумовлені не катастрофічними катаклізмами, а мікроскопічними водоростями. Про це повідомляє Лента.ру

Свої результати вчені представлять на з`їзді Американського геологічного товариства в Портланді, а їхній короткий виклад наводить The Daily Telegraph.

У рамках нового дослідження вчені провели аналіз геологічних відкладень, що відповідають періодам масової загибелі видів. У результаті їм вдалося встановити, що в ці періоди спостерігалося збільшення чисельності водоростей. За словами вчених, саме це збільшення могло бути відповідальним за вимирання видів.

Зокрема, вчені пропонують такий варіант перебігу подій. Падіння великого небесного тіла приводить до попадання в океани великої кількості мінеральних речовин. Це, в свою чергу, викликає бурхливе збільшення мікроскопічних водоростей, багато з яких виділяє під час життєдіяльності токсичні речовини. Токсини з водою потрапляють у тканини рослин, а звідти - в живі організми.

Поступове отруєння токсинами водоростей є не єдиним можливим варіантом загибелі динозаврів. Зовсім недавно вчені припустили, що стародавні ящери могли загинути через виверження вулканів. Зокрема - отруїтися діоксидом сірки.