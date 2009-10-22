Міністри оборони країн ПСЄ за прийняття Сербії і Чорногорії

Міністри оборони країн Південно-Східної Європи підтримали рішення прийняти Сербію і Чорногорію до цієї організації.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Зокрема, за даними Міноборони, 21 жовтня у Софії пройшло засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи, участь у якому також взяла українська делегація на чолі з виконуючим обов’язки міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ.

В ході засідання усі його учасники підтримали ініціативу Болгарії щодо прийняття Сербії та Чорногорії як повноправних членів Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

Також керівники оборонних відомств затвердили річний план і бюджет багатонаціональної бригади “Seebrig” на 2010 рік та бюджетні рамки і план діяльності Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи до 2012 року.

За результатами засідання у спільній декларації члени Ради підтвердили прагнення залишати цю безпекову структуру відкритою з можливістю приєднання до неї інших країн.

Також у Софії уповноважені представники Міноборони України підписали плани двостороннього співробітництва на 2010 рік з оборонними відомствами Хорватії, Румунії та Болгарії.

*** Раду міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (ПСЄ) було створено у 1996 році з метою підтримання миру і стабільності в регіоні, а також як “зв’язуючу ланку” з євроатлантичними організаціями, зокрема НАТО.

Україну було прийнято до Ради міністрів оборони країн ПСЄ 6 грудня 2005 року. На сьогодні до складу Ради міністрів оборони країн ПСЄ входять Албанія, Болгарія, Греція, Македонія, Італія, Румунія, США, Словенія, Туреччина, Хорватія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також країни-спостерігачі – Грузія, Молдова, Сербія, Чорногорія.