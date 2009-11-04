Нова ідея патріарха Кирила зробить Україну колонією?

В Українській православній церкві Київського патріархату сприйняли неоднозначно заяву Предстоятеля Російської православної церкви, Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА щодо «Руського світу», повідомляє офіційний сайт УПЦ-КП.

За словами голови інформаційно-видавничого управління Київської Патріархії єпископа Васильківського ЄВСТРАТІЯ, насторожує заклик до політичної інтеграції. «Адже, за словами патріарха Кирила, жодна з країн «руського світу» не може діяти на міжнародній арені самостійно, тут також має дотримуватися принцип соборності», - зазначив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

До того ж, за словами представника Київської патріархії, як приклад Патріарх КИРИЛ наводить Британську співдружність.

«Наведений патріархом приклад Британської співдружності й інших союзів не може не насторожувати, – сказав єпископ ЄВСТРАТІЙ. – Адже зазначені патріархом союзи виникли після розпаду колоніальних імперій. Отже, визнаючи себе "країною руського світу", Україна мала б визнати себе колонією Росії, більш того – колонією, яка в культурному відношенні стояла нижче метрополії.» «Навряд чи така перспектива приємна не тільки Україні, а й будь-якій іншій країні, яка потенційно приписується до "руського світу", - додав представник Київської патріархії.

За його словами, «можна багато і красиво говорити про дружбу народів України і Росії, але при цьому мріяти лише про відродження імперії».

«Якщо патріарх Московський Кирил щирий у своїй любові до України, то він має можливість виявити її не в словах, а на конкретному прикладі. У Росії в цілому, і навіть в Москві, немає не тільки жодної української школи, але навіть і класів, хоча українців в Росії – мільйони», - зазначив єпископ ЄВСТРАТІЙ. «Думаю, що активне сприяння з боку Предстоятеля Російської православної церкви у відкритті таких класів і шкіл, його публічні звернення з цього приводу до влади Росії та Москви були б позитивно оцінені в Україні. Патріарх, як єпископ Москви, міг би ініціювати створення таких класів і під егідою Церкви, не чекаючи рішень чиновників», – підкреслив представник Київської патріархії.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи 3 листопада 2009 р. на відкритті III Асамблеї руського світу в Москві Предстоятель РПЦ патріарх КИРИЛ запропонував ввести у вжиток новий термін, який позначав би співтовариство країн, об`єднаних російською культурою, – «країна руського світу».Він означав би, що «країна відносить себе до російського світу, якщо в ній російська мова використовується як мова міжнаціонального спілкування, розвивається російська культура, зберігається спільна історична пам`ять».

На думку промовця, жодна з країн російського світу не може діяти на міжнародній арені в повній самоті, тут також повинен дотримуватися принцип соборності. «Тільки згуртований російський світ може стати сильним суб`єктом міжнародного права», - заявив патріарх КИРИЛ.