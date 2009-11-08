Словаччина закриває переходи на кордонах з Україною

Словаччина з 7 годин ранку 8 листопада закриває всі автомобільні прикордонні переходи з Україною за винятком одного - в населеному пункті Вишне-Немецке - через побоювання щодо поширення вірусу грипу A/H1N1, повідомив у суботу глава МВС Словаччини Роберт Каліняк.

На КПП у Вишне-Немецке цілодобово перебуватимуть лікарі для надання, в разі потреби, допомозі хворим грипом. Словацькі поліцейські й прикордонники одержали респіратори, маски та одноразові рукавички.

"Наші прикордонники можуть відмовити у в`їзді на територію Шенгенського простору іноземцям з явними ознаками грипу", - наводить слова міністра РІА “Новости”. При цьому глава МВС Словаччини наголосив, що Братислава наразі не розглядає можливість повного закриття кордону з Україною.

МЗС Словаччини у суботу поширив заяву, в якій закликав громадян країни тимчасово утриматися від поїздок до сусідньої України з огляду на епідемію.

У самій Словаччині, за даними міністерства охорони здоров’я країни, за останній тиждень захворіли грипом 12 тисяч осіб, кількість носіїв вірусу грипу A/H1N1 зросла до 200.