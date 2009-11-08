Путін: Німеччина була розмінною картою в боротьбі між СРСР і США

Безперспективність розділення Німеччини була зрозумілою з самого початку, ця країна стала розмінною картою в боротьбі між СРСР і США, вважає прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

В інтерв`ю для документального фільму "Стіна" у зв`язку з 20-ми роковинами руйнування Берлінської стіни, Путін зазначив, що радянська дипломатія не ставила перед собою завдання розділення Німеччини. "Більш того, вона виходила з того, що Німеччина буде єдиною державою, щоправда, демілітаризованою і демократичною. До речі кажучи, в Австрії це і відбулося. Але наші союзники тоді вважали за краще спочатку оголосити про створення ФРН, а потім почалися ті процеси, які привели до розділу", - сказав він.

"На мій погляд, Німеччина і німецький народ дуже тривалий час були заручниками боротьби двох наддержав і окупаційних сил як на Заході, так і на Сході. Німеччина стала у відомому сенсі розмінною картою в боротьбі між цими державами. Але розділення народу безперспективне. На мій погляд, було зрозуміло з самого початку, що цього не можна робити", - цитує РІА "Новости".

Російський прем`єр зауважив, що, хоча працював в Дрездені, у Берліні бував дуже часто. "Коли я вперше побачив це все, то, звичайно, стіна справила на мене враження. Яке враження? Неприродності і нереальності того, що я побачив".

Він нагадав, що приїхав на роботу до НДР у розпал перебудови в СРСР. "Був явний дисонанс між тим, що відбувалося тоді в Радянському Союзі, і тим, що я бачив в НДР. Цей дисонанс полягав у тому, що люди жили так, як ніби нічого не відбувається", - сказав Путін, який працював в НДР в 1985-1990 роках.