Путін точно знає, що гроші у Києва є

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Росія скоротить поставки газу до України у разі несанкціонованого відбору

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Москві за підсумками зустрічі з федеральним канцлером Австрії Вернером ФАЙМАНОМ.

«Платитимуть нам партнери за поставки для внутрішнього споживання України, отже, вони одержуватимуть газ для внутрішнього споживання, не платитимуть - не одержуватимуть, якщо вони не одержуватимуть, то, найімовірніше, буде відбір з експортного трубопроводу, а як розпочнеться відбір - скорочуватимемо подачу», - заявив В.ПУТІН.

«Фінансові можливості платити у них (України – УНІАН) є, це підтверджує МВФ», - додав він.

На його думку, проблема в тому, що в Україні триває передвиборна президентська боротьба, і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і Президент України Віктор ЮЩЕНКО знаходяться в різних передвиборних таборах.

«Ми всі маємо, не втручаючись у внутрішні і політичні процеси на Україні, домагатися того, щоб було забезпечено виконання міжнародних зобов`язань, зокрема щодо транзиту до європейських країн», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія гарантувати, що Європа в січні не залишиться без газу, В.ПУТІН сказав: «Із запитанням про надійність треба звертатися сьогодні не до нас».