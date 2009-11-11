Польща обіцяє підтримати Україну на переговорах щодо укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в частині зони вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це було заявлено 9-10 листопада у Варшаві під час ХХ засідання Консультаційного комітету Президентів України і Республіки Польща. Засідання проходило під головуванням уповноважених Президентів: заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА та заступника державного секретаря Канцелярії Президента Республіки Польща Маріуша ХАНДЗЛІКА.

За інформацією МЗС, у розрізі європейської інтеграції польська сторона висловила готовність надати підтримку позиції України на переговорах щодо укладення угоди асоціацію між Україною та ЄС в частині зони вільної торгівлі та наголосила на важливості фіксації в тексті цього документу перспективи членства України в ЄС.

Сторони погодилися, що реалізація Україною Річних національних програм створить передумови для поступової інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу. Польська сторона також привітала готовність України зробити свій внесок в опрацювання нової Стратегічної концепції НАТО, важливим елементом якої має стати відкритість Альянсу до подальшого розширення та безумовна підтримка принципів поваги суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів.

Чергове засідання Комітету відбудеться у першій половині 2010 р. в Україні.