Україна й Росія обговорять європейську безпеку

16 листопада в Москві відбудуться українсько-російські консультації з проблематики європейської безпеки на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, консультації відбудуться в контексті домовленостей, досягнутих 23 жовтня під час переговорів мністрів закордонних справ України та Російської Федерації.

Українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, російську – заступник міністра закордонних справ РФ Олександр ГРУШКО.

Під час консультацій сторонами буде обговорено широкий комплекс питань, що становлять взаємний інтерес.