Україна й Росія обговорять європейську безпеку
05:43, 13 листопада 2009Світ
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Консультації призначено на понеділок
16 листопада в Москві відбудуться українсько-російські консультації з проблематики європейської безпеки на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, консультації відбудуться в контексті домовленостей, досягнутих 23 жовтня під час переговорів мністрів закордонних справ України та Російської Федерації.
Українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, російську – заступник міністра закордонних справ РФ Олександр ГРУШКО.
Під час консультацій сторонами буде обговорено широкий комплекс питань, що становлять взаємний інтерес.
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