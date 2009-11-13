Медведєв сподівається, що Росія у 2010 році вступить до СОТ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що Росія у 2010 році приєднається до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у статті Д.МЕДВЕДЄВА "Роль Росії в "перехідний" період", оприлюдненій у додатку до британського журналу «Економіст» - виданні The world in 2010.

«Серед наших пріоритетів також залишається вступ у СОТ: всі переговори з цього питання ми плануємо завершити у 2010 році», - йдеться у статті.

Також Д.МЕДВЕДЄВ запевняє, що Росія залишиться надійним постачальником енергетичних та інших ресурсів на світовий ринок.

«У зв`язку з цим ми, як і раніше, зацікавлені в економічному розвитку країн-споживачів російської сировини, а також країн, через території яких здійснюються поставки російських товарів на світовий ринок. Тому ми як і раніше виступатимемо за підписання єдиного документа, що регламентує міжнародну енергетичну взаємодію», - підкреслює президент РФ.

У той же час, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, для вирішення задачі з модернізації національної економіки Росії буде необхідно як і раніше здійснювати крупні закупки новітнього устаткування, технологій і послуг за рубежем. Іншими словами, Росія прагне бути частиною світової торгової системи, а також розраховує зміцнити і вивести на вищий рівень відносини з усіма своїми партнерами, відзначає російський Президент.

Як повідомляв УНІАН, Росія більше 15 років веде переговори про вступ у СОТ. На сьогодні Москва завершила всі двосторонні переговори з 60 країнами-партнерами, але не погодила ряд принципових позицій, зокрема щодо сільського господарства, регулювання діяльності ряду державних компаній і ставок експортних мит на деревину.