Перша смерть від вірусу A/H1N1 сталась у Польщі

Перший смертельний випадок від нового вірусу грипу стався в Польщі - в інфекційній клініці в Гданьську помер 37-річний чоловік, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіо "Гданьськ".

За словами лікаря Єжі Карпінського, тести підтвердили наявність вірусу A/H1N1. Остаточні результати всіх додаткових досліджень стануть відомі у суботу вдень.

Хворий чоловік був доставлений до Гданьська у четвер вдень з тяжким запаленням легенів.

У Польщі на даний момент було зафіксовано 237 випадків зараження вірусом A/H1N1.