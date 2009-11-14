Перша смерть від вірусу A/H1N1 сталась у Польщі
03:35, 14 листопада 2009Світ
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Місце трагедії Гданьськ
Перший смертельний випадок від нового вірусу грипу стався в Польщі - в інфекційній клініці в Гданьську помер 37-річний чоловік, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіо "Гданьськ".
За словами лікаря Єжі Карпінського, тести підтвердили наявність вірусу A/H1N1. Остаточні результати всіх додаткових досліджень стануть відомі у суботу вдень.
Хворий чоловік був доставлений до Гданьська у четвер вдень з тяжким запаленням легенів.
У Польщі на даний момент було зафіксовано 237 випадків зараження вірусом A/H1N1.
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