Ніхто не зацікавлений створювати Європі проблеми з газом

Державний секретар з європейських справ МЗС Франції П’єр ЛЕЛЛУШ не бачить зацікавлених сторін у відновленні газового конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Я не бачу у жодної зі сторін інтересу у цій складній ситуації провокувати виникнення ще однієї газової проблеми», - сказав він.

За словами П.ЛЕЛЛУША, у цьому напрямку є ціла низка технічно складних аспектів, але головне, що ні постачальник, ні транзитер, ні покупець не зацікавлені у відновленні проблем з поставками газу в Європу.

Він також констатував, що в умовах гальмування економічної активності падає рівень споживання газу і його ціна.

П.ЛЕЛЛУШ зазначив, що Україна за визначенням є партнером Європи у цьому напрямку, оскільки значна частина газу постачається в ЄС через її територію. Тому, за словами П.ЛЕЛЛУША, є цілком природньою співпраця з Україною у напрямку покращення умов транзиту газу. У свою чергу, сказав він, Євросоюз намагається побудувати конструктивний діалог з Росією у цьому питанні на взаємовигідних умовах.

Як повідомляв УІНАН, міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО, виступаючи вчора на російсько-словацькій міжурядовій комісії, запевнив, що безперебійним поставкам газу до Європи з Росії не загрожує нічого, крім політичних провокацій з боку України.