Порошенко не вважає проблемою відсутність в Україні посла Росії
"Зурабов прибуде найближчим часом"
Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ найближчим часом прибуде в нашу державу.
Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.
«Ми отримали інформацію, яку надав міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, що М.ЗУРАБОВ прибуде найближчим часом», - сказав він.
П.ПОРОШЕНКО не вважає проблемою відсутність в Україні посла Росії.
«Це взагалі не є проблема – Росія представлена тимчасовим повіреним, який повністю уповноважений здійснювати дипломатичну діяльність», - підкреслив міністр закордонних справ України, зауваживши, що у зв’язку з відсутністю посла динаміка відносин України з Росією абсолютно не послаблюється.
Він нагадав, що 23 жовтня відвідав Росію, де провів ряд консультацій з багатьох питань двосторонньої співпраці, й усі домовленості, досягнуті в рамках того візиту, виконуються.
П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що завтра заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ виїжджає в Москву для проведення політичної консультації на рівні міністрів закордонних справ.
Крім того, П.ПОРОШЕНКО нагадав про заплановане на 19 листопада засідання Комітету з економічної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії.
«Я вам сказав, що за три тижні у нас активізувався діалог. Скажіть мені, у який спосіб відсутність посла цьому заважає? Ні в якій», - додав П.ПОРОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.