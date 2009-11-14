Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ найближчим часом прибуде в нашу державу.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Ми отримали інформацію, яку надав міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, що М.ЗУРАБОВ прибуде найближчим часом», - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО не вважає проблемою відсутність в Україні посла Росії.

«Це взагалі не є проблема – Росія представлена тимчасовим повіреним, який повністю уповноважений здійснювати дипломатичну діяльність», - підкреслив міністр закордонних справ України, зауваживши, що у зв’язку з відсутністю посла динаміка відносин України з Росією абсолютно не послаблюється.

Він нагадав, що 23 жовтня відвідав Росію, де провів ряд консультацій з багатьох питань двосторонньої співпраці, й усі домовленості, досягнуті в рамках того візиту, виконуються.

П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що завтра заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ виїжджає в Москву для проведення політичної консультації на рівні міністрів закордонних справ.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО нагадав про заплановане на 19 листопада засідання Комітету з економічної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії.

«Я вам сказав, що за три тижні у нас активізувався діалог. Скажіть мені, у який спосіб відсутність посла цьому заважає? Ні в якій», - додав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.