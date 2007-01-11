Білоруський прем`єр приїхав до Москви усувати розбіжності

Прем`єр-міністр Білорусії Сергій Сидорський прибув у четвер до Москви з дводенним робочим візитом. Його літак приземлився в столичному аеропорту Внуково-2.

Як очікується, Сидорський зустрінеться з своїм російським колегою Михайлом Фрадковим.

Напередодні на засіданні білоруського уряду Сидорський виразив надію, що в ході переговорів "будуть зняті всі розбіжності і претензії по постачаннях російської нафти в західні країни, а також по постачаннях нафти російських компаній до Білорусії на нафтопереробні заводи".

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