Білоруський прем`єр приїхав до Москви усувати розбіжності
10:10, 11 січня 2007Світ
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Запланована зустріч з російським колегою
Прем`єр-міністр Білорусії Сергій Сидорський прибув у четвер до Москви з дводенним робочим візитом. Його літак приземлився в столичному аеропорту Внуково-2.
Як очікується, Сидорський зустрінеться з своїм російським колегою Михайлом Фрадковим.
Напередодні на засіданні білоруського уряду Сидорський виразив надію, що в ході переговорів "будуть зняті всі розбіжності і претензії по постачаннях російської нафти в західні країни, а також по постачаннях нафти російських компаній до Білорусії на нафтопереробні заводи".
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