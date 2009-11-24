Тимошенко особисто торкнулася гарячої батареї

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО перевірила готовність закладів освіти в столиці до поновлення навчального процесу після карантину.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, зокрема, глава уряду відвідала столичний Ліцей міжнародних відносин №51.

Ю.ТИМОШЕНКО оглянула медичний пункт та переконалась, що шкільні медики повністю забезпечені всіма необхідними профілактичними та лікувальними медичними засобами.

Глава уряду навідалась до кабінетів початкової освіти, де особисто доторкнулась до батареї, щоб переконатись, що вони гарячі. Також Ю.ТИМОШЕНКО завітала до спортивної зали, їдальні та до музею ліцею та висловила повне задоволення станом навчального закладу.

У свою чергу директор ліцею міжнародних відносин №51 Світлана ШЕВЦОВА запевнила Ю.ТИМОШЕНКО, що заклад повністю готовий відновити навчальний процес після карантину. За її словами, учні та вчителі забезпечені медичними масками та медикаментами у повному обсязі, а класи теплі.

У розмові з прем’єр-міністром директор ліцею також заявила, що заклад не вимагатиме в учнів медичних довідок за пропущені під час карантину навчальні дні. Вона також повідомила, що під час карантину всі учні мали можливість навчатися дистанційно, спілкуючись з вчителями по телефону та за допомогою Інтернету.