Тігіпко: НАТО вважає Росію перспективним партнером

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна повинна стати сполучною ланкою між Європою і Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву міністра оборони Німеччини Карла-Теодора цу ГУТТЕНБЕРГА під час міжнародного форуму з питань безпеки в канадському Галіфаксі. Міністр закликав провести кардинальну реформу НАТО, зокрема посилити співпрацю з країнами, що не входять до альянсу, а також створити нові структури всередині НАТО.

«Євроатлантична спільнота і сама Європа – напередодні радикальних змін. За мінливих умов Україна має посилювати свою дипломатичну роль в регіоні, проводити гранично прагматичну та конструктивну політику у відносинах з НАТО та найближчими сусідами», - сказав С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що Північноатлантичний альянс вже розглядає Росію як реального та перспективного партнера.

«Ця обставина вимагає від нас проведення багатовекторної зовнішньої політики, звільненої від ідеологічних забобонів, – вважає С.ТІГІПКО. – «Перезавантаження» відносин з Москвою, Угода з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі – це реальні кроки, які ми повинні зробити максимально швидко. Роль сполучної ланки між старою Європою та нашими східними сусідами – це дуже сильна й вигідна позиція».