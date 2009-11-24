Король Йорданії розпустив парламент

08:21, 24 листопада 2009
Світ
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Депутатів звинувачують у некомпетентності

Король Йорданії АБДАЛЛА II розпустив парламент і оголосив про проведення дострокових виборів.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на державне телебачення країни, причина такого рішення поки невідома, проте наголошується, що депутатів неодноразово звинувачували в некомпетентності.

Попередні вибори до парламенту Йорданії пройшли в 2007 році.

 

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