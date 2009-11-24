Японія остаточно звинуватила Росію в окупації Південних Курил

Уряд Японії остаточно затвердив сьогодні документ, де заявляється, що Південні Курили "незаконно окуповано Російською Федерацією".

Тим самим було поставлено крапку в плутанині, яка триває з цим текстом з минулої п`ятниці, 19 листопада, повідомляє ІТАР-ТАСС. Тоді документ такого змісту було також офіційно поширено від імені уряду. Проте потім його відкликали назад. При цьому було заявлено, що в засоби масової інформації помилково передали заготовлений чиновниками проект, який Кабінет міністрів насправді не затверджував.

Документ складено у відповідь на запит голови комісії із закордонних справ нижньої палати парламенту Мунео СУДЗУКІ, який висловився за активну японську участь в економічних проектах на Південних Курилах, навіть якщо для цього потрібно буде "тимчасово погодитися" з правом Росії на управління островами. У відповідь уряд повністю відкинув сьогодні таку точку зору.

"Російська Федерація незаконно окупує чотири північні острови, - говориться в документі, поширеному МЗС Японії. - В цій ситуації поїздки наших жителів туди або участь в освоєнні островів у формах, заснованих на передумові російського права на управління ними, не узгоджуються з позицією нашої країни з проблеми північних територій. У такому підході немає змін".

Зазначається, що Токіо дозволяє подорожі японців на Південні Курили лише в нинішній формі "безвізових обмінів", зокрема, для відвідин могил і контактів між людьми.