Саакашвілі: Грузія ніколи не змириться з узаконенням анексії і етнічної чистки

Грузинська держава ніколи не змириться з узаконенням факту анексії і етнічної чистки на своїй території.

Про це президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив на засіданні уряду Абхазької автономної республіки, який відбувся сьогодні в селі Чхалта Верхньої Абхазії (Кодорська ущелина), передає «Новини-Грузія».

«Я хочу, щоб усі знали, що зараз робляться істеричні спроби з боку однієї з держав узаконити нинішню ситуацію в Абхазії, етнічну чистку – злочин, скоєний перед людством. Ніхто і ніколи, і не тільки поки я чи хтось із нас живий, поки існує Грузія і існує справедливість, не змириться з цим", - підкреслив М.СААКАШВІЛІ.

"Наша незалежна держава не змириться з узаконенням анексії і етнічної чистки. Хай ні в кого не буде ілюзій з цього приводу, і це всі повинні добре засвоїти", - заявив президент Грузії.

Він також зазначив, що йому відомо, що де-факто керівництво самопроголошеної республіки Абхазії робить заяви про те, що не дозволить біженцям повернутися в рідні будинки.

«Я знаю, що з боку сепаратистів робляться заяви про те, що вони ніколи не допустять повернення біженців до Абхазії. Але вони не можуть розпоряджатися тим, що їм не належить. Ваші будинки і будинки сотень тисяч біженців - і не тільки етнічних грузин, а й естонців, українців, греків, євреїв, які були нашими громадянами, і впевнений знову ними будуть, - належать не панові Сергію БАГАПШУ (лідеру Абхазії –УНИАН) чи якомусь іншому сепаратистові, а всім тим, хто був вигнаний з Абхазії», - заявив президент Грузії.