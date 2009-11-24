Європарламент вирішив підтримати Сербію, Боснію, Вірменію і Грузію
23:05, 24 листопада 2009Світ
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200, 100, 100 і 46 млн., відповідно
Європарламент підтримав надання макрофінансової допомоги Сербії, Боснії, Вірменії та Грузії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні рішення були схвалені сьогодні Європарламентом на засіданні у Страсбурзі.
Депутати підтримали 4 доповіді про надання 200 млн. євро допомоги Сербії (у формі кредиту), 100 млн. євро допомоги Боснії та Герцеговині (кредит), 100 млн. євро допомоги Вірменії (з них 65 млн. євро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. євро допомоги Грузії (грант).
Відповідні рішення для набуття чинності мають бути підтримані Радою Європейського Союзу.
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