Європарламент вирішив підтримати Сербію, Боснію, Вірменію і Грузію

Європарламент підтримав надання макрофінансової допомоги Сербії, Боснії, Вірменії та Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні рішення були схвалені сьогодні Європарламентом на засіданні у Страсбурзі.

Депутати підтримали 4 доповіді про надання 200 млн. євро допомоги Сербії (у формі кредиту), 100 млн. євро допомоги Боснії та Герцеговині (кредит), 100 млн. євро допомоги Вірменії (з них 65 млн. євро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. євро допомоги Грузії (грант).

Відповідні рішення для набуття чинності мають бути підтримані Радою Європейського Союзу.