До України їде президент Литви

26 листопада в Україні з офіційним візитом перебуватиме президент Литовської Республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, в рамках програми офіційного візиту відбудеться засідання ради президентів України і Литви.

Під час засідання Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить із своєю литовською колегою низку питань у торговельно-економічній, транспортній, енергетичній, безпековій, євро- та євроатлантичній сферах.

У рамках програми візиту президент Литви також зустрінеться з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

Планується, що за результатами візиту будуть підписані спільна заява глав двох держав, угода між Кабінетом міністрів України та урядом Литви щодо взаємного визнання документів про освіту та наукових ступенів, а також угода між урядами двох держав про тарифи консульського збору, зокрема, щодо відміни плати українськими громадянами консульського збору на отримання національної литовської візи.

Також під час візиту буде підписаний план співробітництва між міністерствами закордонних справ України і Литви на 2010-2011 роки.