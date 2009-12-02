Рада Безпеки ООН продовжила мандат антипіратських сил

Рада Безпеки ООН 30 листопада одностайно ухвалила резолюцію 1897 (2009) щодо протидії морському піратству біля берегів Сомалі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, зазначивши, що Україна стала однією з небагатьох держав, які не є членами Ради Безпеки ООН, що долучилися до кола співавторів цього документа.

Ключове положення документа передбачає продовження на однорічний період дії ухвалених у 2008 році резолюцій, якими було санкціоновано проведення державами та регіональними організаціями військово-морських операцій та інших заходів у територіальних водах Сомалі з метою протидії актам піратства.

Рада Безпеки ООН також привітала внесення Міжнародною морською організацією змін до її рекомендацій та інструкцій про запобігання і припинення піратства і озброєних нападів на судна.

Питання активізації міжнародних зусиль у боротьбі з піратством будуть також обговорюватися в ООН 1 грудня ц.р. під час ініційованої Україною інтерактивної тематичної дискусії на тему: „Посилення ролі ООН у протидії морському піратству”, що проходитиме у рамках розгляду Генеральною Асамблеєю ООН пункту 76 порядку денного „Світовий океан та морське право.